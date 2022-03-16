Москва, 16 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Цена нефти сорта Brent на Московской бирже 15 марта продолжила пока безостановочное падение, потеряв ещё 6,26% и опустившись уже ниже $100, до $97,66 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Transoil.by Нефтепровод «Дружба»

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Опубликованный ежемесячный доклад ОПЕК каких-либо сенсаций не вызвал, но рынок, вероятно, был обеспокоен обещаниями нефтяного картеля пересмотреть прогноз спроса на нефть на 2022 год.

Ранее спрос оценивался ОПЕК в 3,02 млн б/с, а сейчас пока непонятно, в какую сторону будет изменён прогноз.

Снижение прогноза по спросу на нефть представляется не за горами, так как санкции против России могут привести к значительному изменению всей мировой «архитектуры» спроса на нефть.

Если цена Brent сегодня-завтра не вернётся опять на уровень в $100 за баррель, у неё образуется потенциал снижения до $94.

Сегодня, 16 марта, ожидается коридор по цене на нефть марки Brent в $96—99 за баррель.

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