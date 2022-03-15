Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 15 марта, по состоянию на 15:35 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 6,13%, до $100,35 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Под давлением снижения политической напряженности вокруг России и новой волны пандемии в Китае нефть стремительно теряет позиции.

Уровень $105 за баррель пробит вниз, а сегодня в первой половине дня котировки опускались ниже $100 за баррель.

С учетом уверенности рынка в том, что американский регулятор начнет повышать учетную ставку, спекулянты сокращают позиции.

Следующая поддержка по нефти находится на уровне $95, для возвращения к растущему тренду быкам нужно преодолеть рубеж $105, выступающий теперь сопротивлением.

Однако, учитывая ситуацию, новые страшилки на рынке появятся в самое ближайшее время, так что возобновление роста весьма вероятно», — считает эксперт.

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