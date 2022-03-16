В Германии спрогнозировали закат доллара из-за санкций против России
Берлин, 16 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Инфляция, антироссийские санкции и перемены на мировых рынках могут стать признаками того, что американский доллар утратит позиции ведущей мировой валюты, пишет экономист Хенрик Мюллер в колонке для немецкого издания Spiegel.
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По мнению экономиста, инфляция доллара подорвет мировое доверие к ценности данной валюты. Он отметил, что рост цен в Соединенных Штатах достигает 8%, а дальнейший ход событий зависит от решений Федеральной резервной системы (ФРС).
Кроме того, негативно отразятся на состоянии американской валюты и антироссийские санкции, добавил Мюллер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин заявила, что к осени 2022 года курсы доллара и евро могут сильно снизиться.
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