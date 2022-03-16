Берлин, 16 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Инфляция, антироссийские санкции и перемены на мировых рынках могут стать признаками того, что американский доллар утратит позиции ведущей мировой валюты, пишет экономист Хенрик Мюллер в колонке для немецкого издания Spiegel.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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По мнению экономиста, инфляция доллара подорвет мировое доверие к ценности данной валюты. Он отметил, что рост цен в Соединенных Штатах достигает 8%, а дальнейший ход событий зависит от решений Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, негативно отразятся на состоянии американской валюты и антироссийские санкции, добавил Мюллер.

«Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин заявила, что к осени 2022 года курсы доллара и евро могут сильно снизиться.

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