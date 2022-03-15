Москва, , 11:48 — REGNUM К осени 2022 года курсы доллара и евро могут сильно снизиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

Доллар — евро

«Разнообразие форм сбережений для жителей РФ сегодня существенно ограничено введением временного валютного лимитирования, в частности на покупку евро и доллара до 9 сентября 2022 года, — сказала она. — И эта мера представляется обоснованной по ряду причин. Например, есть серьезные основания полагать, что к этому моменту курсы евро и доллара сильно упадут. Евро — в силу неотвратимого энергетического кризиса, роста себестоимости европейской продукции и снижения ее конкурентоспособности, резкого сокращения экспорта, роста издержек на коммунальные услуги и социальной напряженности в европейском обществе. Доллар — из-за отказа ряда стран мира от международных расчетов в долларах, в частности России и Китая, а также создания независимой международной валютно-финансовой системы и новой евразийско-китайской валюты, рассчитываемой как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Литвин объяснила, из-за чего сбережения богатых жителей РФ возвращаются в российскую экономику.

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