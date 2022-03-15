Москва, 15 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Агрессия против России зашкаливает не только в западных странах. Такие проявления фиксируются и в Азии, и в Латинской Америке. Об этом 15 марта в ходе видеоконференции «Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать» в Общественной палате России заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия

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«Я уверен, есть страны, где этого нет, слава богу, а вот в других странах эта агрессия… зашкаливает. И это не только коллективный Запад, к сожалению, мы собираем такую информацию и в Аргентине, Эквадоре, Таиланде», — цитирует РИА новости дипломата.

По его словам, многие люди, «напитавшиеся враньём про Россию из мировых СМИ», считают себя «вправе как-то отомстить русским и России». Андреев также добавил, что с таким уровнем агрессии не сталкивались даже правозащитники, работающие в странах Прибалтики на Украине.

«Но всё-таки сейчас что-то совершенно особенное, и меры реагирования, выработанные сообща… должны быть особенными», — констатировал дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на то, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и начнут адекватно освещать события. Он добавил, что пока большинство западных СМИ продвигают пробандеровскую позицию и пытаются выставить Россию агрессором.

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