Москва, , 14:31 — REGNUM Россия ведёт с Соединёнными Штатами «терпеливый и требовательный разговор» на тему санкций и гарантий безопасности. Об этом 9 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

США и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что Москва с сожалением восприняла визит представительной делегации США в Европу для обсуждения санкций против РФ.

«Это звено в цепи многоплановых усилий по дальнейшему ухудшению и двусторонних отношений с РФ, и по нагнетанию ситуации в Европе, вопреки и несмотря на те предложения, которые мы делаем», — пояснил в беседе с ТАСС российский дипломат.

«Пусть они обсуждают, что хотят, со своими союзниками. Устойчивость нашей экономики к санкциям доказана временем и практикой», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

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При этом он подчеркнул, что надеется на здравый смысл Запада, который не совсем утрачен. По словам Рябкова, Россия открыта к диалогу и рассчитывает, что когда западные партнеры получат ответы от РФ на их реакцию по гарантиям безопасности, будет наблюдаться спад антироссийской истерии и на Западе займутся «более конструктивной повесткой дня».

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Напомним, 7 февраля официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил о том, что делегация минфина и Госдепартамента США намерена посетить Европу для обсуждения технической координации по санкциям в отношении России.