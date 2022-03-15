Москва, 15 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, чья фамилия значится в санкционном списке Великобритании вместе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу, заявила, что не видит ничего плохого в том, что оказалась в таком обществе. Об этом дипломат заявила 15 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Компания меня устраивает», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Великобритания в рамках очередного пакета мер против России ввела санкции против целого ряда российских граждан.

Так, в санкционный список попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спецпредставитель президента Сергей Иванов, глава администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава МЭР Максим Решетников, официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также журналисты Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян.

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Также в этом списке числятся Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Захар Прилепин, Татьяна Навка, Константин Эрнст и другие.

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