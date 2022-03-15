Лондон, 15 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Власти Великобритании 15 марта ввели новые санкции в отношении ряда российских чиновников и журналистов в рамках очередного пакета антироссийских санкционных мер.

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Уточняется, что в новый санкционный список вошли: председатель правительства РФ Михаил Мишустин, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, зампред Совфеда РФ Андрей Турчак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также в нем находятся журналист Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, писатель и общественный деятель Захар Прилепин, фигуристка Татьяна Навка, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день средняя цена на бензин в Южной Корее составила свыше 2 тыс. вон за литр ($1,61), что является максимальным значением за последние девять с половиной лет и это произошло из-за ситуации вокруг Украины.