Вашингтон, 15 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена разъяснила популярным блогерам платформы TikTok, что в повышении цен на бензин якобы виноват российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

Whitehouse.gov Джен Псаки

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В качестве примера приводится высказывание блогера Элли Цайлер. В одном из недавних клипов она рассказала о собственной версии роста цен на топливо. В ситуации она обвинила российского президента, хотя прежде не интересовалась политикой.

Издание The Washington Post ранее сообщило о брифинге американской администрации для популярных блогеров. Представитель Белого дома Джен Псаки 11 марта рассказала 30 блогерам из TikTok, что якобы именно действия Путина «вызвали рост цен на бензин».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Байден своим указом запретил импортировать российские энергоносители. В США стали расти цены, заметнее всего поднялись цены на бензин, жилье и продовольствие.

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