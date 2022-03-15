Москва, 15 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Россия, выходя из состава Совета Европы, может остаться в отвечающих ее интересам конвенциях организации, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

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«Если и когда Россия выйдет из Совета Европы, мы, судя по тем дискуссиям, которые я слышу, будем прилагать усилия к тому, чтобы остаться в тех конвенциях СЕ, участие в которых отвечают нашим национальным интересам», — сказал Косачёв в эфире телеканала «Вместе РФ».

Разрыв связей с СЕ предполагается не тотальный.

Россия будет и дальше работать по программам, которые лишены политической составляющей и которые позволят в едином правовом пространстве идти вперед в реализации конкретных программ сотрудничества.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия отказалась от участив СЕ, взнос сраны в организацию составляет 33 млн евро в год.