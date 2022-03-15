Нью-Дели, 15 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Индия изучит предложение России о продаже сырой нефти по сниженным тарифам и взаиморасчетах в рублях и рупиях, заявил министр нефти и природного газа Хардип Сигх Пури.

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«Правительство рассмотрит все возможные варианты относительно поставок российской нефти в условиях продолжающегося несколько недель кризиса на Украине», — цитирует его The Economic Times.

По его словам, экспорт российской нефти требует предварительной проработки таких вопросов, как фрахт танкеров, сумма страховок и схема оплаты поставок углеводородов в нацвалюте.

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Напомним, ранее Reutres со ссылкой на источники сообщило, что Индия рассматривает возможность покупки сырой нефти и нефтепродуктов из России со скидкой через транзакции в индийских рупиях и рублях.

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