Москва, , 13:45 — REGNUM Индия рассматривает возможность покупки сырой нефти и нефтепродуктов из России со скидкой через транзакции в индийских рупиях и рублях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

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Отмечается, что в настоящее время разрабатывается механизм торговых расчетов за покупку нефти и других товаров через транзакции в национальных валютах России и Индии.

При этом источники не уточнили, какое количество нефти и по какой скидке возможна сделка. На российскую нефть приходится от 2 до 3% из всего импорта нефти в Индию, отметило агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех жителей ЕС снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».