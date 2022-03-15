Москва, 15 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Москва считает, что теперь надо учесть и введенные против России санкции в контексте иранской ядерной сделки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, введенные санкции в отношении России непосредственно затрагивают интересы страны в контексте «продолжения этой сделки, поэтому эти санкции должны учитываться, должны приниматься во внимание».

«Это новый аспект, который нельзя оставлять за бортом, который предстоит учитывать. В этом заключается позиция РФ. Она хорошо известна США», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, можно ли разделить иранскую ядерную сделку и международные антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что несмотря на «все известные факторы», российско-иранский товарооборот увеличивается рекордными темпами.

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