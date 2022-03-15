Москва, 15 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны введён в России. Постановления об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

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Одно из постановлений ограничивает вывоз из страны пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Запрет будет действовать до 30 июня.

Второй документ запрещает вывозить из России белый сахар и тростниковый сахар-сырец. Это ограничение продлится до 31 августа.

Для внешних поставок такой продукции предусмотрен ряд исключений. К ним относятся, например, поставки гуманитарной помощи и международные транзитные перевозки.

Отмечается, что решение принято «для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений».

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