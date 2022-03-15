Вашингтон, 15 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Вашингтон предпримет против Китая «значительные» меры, если Пекин решит поддержать Россию в обход американских санкций. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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«Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий. Я думаю, что то, что мы передали, и то, что было передано нашим советником по национальной безопасности в ходе встречи, заключается в том, что если они окажут военную или иную помощь, которая, конечно, нарушает санкции или поддерживает военные усилия, это будет иметь значительные последствия», — подчеркнула Псаки.

«Что касается того, как выглядят конкретные меры, мы будем координировать свои действия с нашими партнёрами и союзниками, чтобы принять это решение», — пояснила она.

Напомним, 14 марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк провели в Риме переговоры с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в ходе встречи Салливан в очередной раз выразил КНР обеспокоенность из-за сотрудничества Пекина с Москвой на фоне событий на Украине и предупредил о потенциальных последствиях для Китая в случае оказания военной или другой помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа экономистов из КНР заявила, что Соединённые Штаты за счёт антироссийских санкций пытаются ослабить экономику Евросоюза, а также привязать к себе ЕС укреплением экономической зависимости. По мнению экспертов, Вашингтон использует ситуацию вокруг Украины, чтобы принудить европейские страны к разрыву экономических связей с Россией. При этом в требовании к санкциям у США звучат «корыстные» мотивы.

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