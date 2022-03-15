Госсекретарь США и премьер-министр Хорватии обсудили падение БПЛА в Загребе
Вашингтон, 15 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе телефонного разговора 14 марта обсудили ситуацию вокруг Украины и падение в Загребе беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
По словам Прайса, в числе обсуждаемых вопросов также был инцидент с падением в Загребе в ночь на 11 марта беспилотного летательного аппарата, который впоследствии был идентифицирован как беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства. Предполагается, что он использовался ВСУ для противодействия проводимой Россией спецоперации и мог потерять управление.
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Пленкович ранее назвал падение БПЛА в Загребе угрозой для всех членов НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с падением в Загребе беспилотного летательного аппарата президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что систему противоракетной обороны страны необходимо срочно усилить.