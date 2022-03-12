Загреб, 12 марта 2022, 16:06 — REGNUM Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) советского производства в Загребе было ясной угрозой для всех членов НАТО, заявил 12 марта премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
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По его словам, беспилотник «Стриж» Ту-141 советского производства, «очевидно, был запушен на территории Украины». БПЛА прошел, кроме украинского воздушного пространства, румынское и венгерское и вошел в хорватское, летел над Хорватией около семи минут и упал, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ночь на 11 марта в зелёной зоне в одном из районов Загреба. Как выяснили журналисты портала The Drive, беспилотник мог выйти из строя при использовании Вооружёнными силами Украины, поэтому пересёк территорию Румынии и Венгрии, после чего оказался в Хорватии. Общий путь, который преодолел украинский летательный аппарат Ту-141 «Стриж», мог составить 560 километров.