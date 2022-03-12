Загреб, , 16:06 — REGNUM Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) советского производства в Загребе было ясной угрозой для всех членов НАТО, заявил 12 марта премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Андрей Пленкович Andrejplenkovic.com

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По его словам, беспилотник «Стриж» Ту-141 советского производства, «очевидно, был запушен на территории Украины». БПЛА прошел, кроме украинского воздушного пространства, румынское и венгерское и вошел в хорватское, летел над Хорватией около семи минут и упал, уточнил он.

«Это указывает на необходимость более тесного сотрудничества внутри НАТО, воздушное пространство НАТО и румынское, и венгерское, и хорватское. Такую ситуацию мы больше не можем терпеть, она не должна повториться. Это чистая и ясная угроза, на которую необходимо реагировать, поэтому мы эту тему поднимем во всех органах ЕС и НАТО и будем работать над тем, чтобы повысить готовность нашу и всех остальных, чтобы подобные летательные аппараты уничтожались в безопасном месте, а не прилетали и падали в очень населенной части города», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ночь на 11 марта в зелёной зоне в одном из районов Загреба. Как выяснили журналисты портала The Drive, беспилотник мог выйти из строя при использовании Вооружёнными силами Украины, поэтому пересёк территорию Румынии и Венгрии, после чего оказался в Хорватии. Общий путь, который преодолел украинский летательный аппарат Ту-141 «Стриж», мог составить 560 километров.