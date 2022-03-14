Минск, 14 марта, 2022, 20:46 — ИА Регнум. «Для нас эта резолюция была однозначно неприемлема, потому что глубоко убеждены в том, что она нисколько не приближает разрешение нынешнего конфликта, а наоборот, ещё больше усиливает пропасть между задействованными сторонами», — заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью государственному телевидению КНР, характеризуя принятую Генассамблеей ООН резолюцию по ситуации на Украине.

Cancillería del Ecuador Владимир Макей

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Глава МИД Белоруссии отметил, резолюции «содержится призыв к соблюдению всеми сторонами Минских соглашений, хотя общеизвестно, что одна из сторон однозначно не соблюдала эти договоренности». Он также отметил, что ни Совбез ООН, ни Генассамблея этой организации, «ни иные структурные подразделения ООН в течение последних 6−7 лет, с тех пор когда были заключены Минские договоренности, не озаботились этим вопросом», и в этом объяснение нынешней ситуации.

Макей отверг содержащиеся в резолюции обвинения официального Минска. При этом он отметил, что авторами документа и голосовавшими за него «забыта позитивная роль Белоруссии, связанная в том числе и с организацией деятельности трехсторонней контактной группы». Кроме того, забыты все усилия, которые предпринимал официальный Минск по развитию всестороннего сотрудничества с Украиной.