Нью-Йорк, США, , 13:43 — REGNUM «Все эти восемь лет Украина фактически находилась в состоянии гражданской войны, поскольку киевские власти не желали садиться за стол переговоров со своими согражданами из Донецка и Луганска и отказывались учитывать их законные интересы. Все эти 8 лет в Донецкой и Луганской народных республиках гибли люди, в основном гражданское население — старики, женщины, дети», — констатировал 2 марта на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по украинскому вопросу белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков.

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Официальный представитель Белоруссии обратил внимание участников сессии ГА ООН на подготовленный к принятию по итогам этого мероприятия оперативный параграф 8 проекта резолюции, который «лицемерно призывает все стороны выполнять Минские соглашения». Рыбаков при этом отметил: «Очень хочется спросить авторов и соавторов проекта резолюции: где вы были все, господа? Почему же вы за восемь лет так и не смогли заставить Киев выполнить положения этих документов? Под бесцеремонным давлением со стороны США, Канады, стран Евросоюза, которые, естественно, считают себя «эталоном демократии», оказались и ООН, и ОБСЕ, и Совет Европы, и вообще всё международное сообщество, которые так и не нашли в себе сил и мужества адекватно отреагировать на преступные действия украинских властей».

Белорусский дипломат также пояснил, почему представители официального Минска вспоминают события прошлого сейчас, когда в ходе вооружённого конфликта гибнут люди. «Наш ответ на самом деле прост, — сказал Рыбаков. — Мы так и не извлекли надлежащих уроков из событий Второй мировой войны. Международное сообщество так и не осознало, что любые ростки неонацизма должны быть в любой стране немедленно уничтожены. То, что происходит сегодня в этом зале и за его пределами, является очередной яркой демонстрацией, очередным ярким подтверждением двойных стандартов со стороны США и их союзников, жертвами преступлений которых стали сотни тысяч людей в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане».

«Белоруссия потеряла треть населения во Второй мировой войне и хорошо знает цену человеческой жизни. Мы скорбим по всем погибшим за последние 8 лет в ДНР, ЛНР, Киеве. Мы скорбим по людям, заживо сожженным в Одессе. Мы скорбим по всем, кто погибает сегодня. Только переговоры могут остановить кровопролитие», — констатировал представитель официального Минска.