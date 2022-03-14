Москва, 14 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В настоящее время страны Запада оказывают масштабное санкционное давление на Россию и Белоруссию, пытаясь подорвать экономический потенциал двух государств, затруднить работу финансовых систем, привести к разрыву производственных цепочек и в конечном счёте ухудшение качества жизни граждан. Об этом 14 марта на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

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При этом российский премьер-министр подчеркнул, что вводимые Западом нелегитимные санкции не способны остановить интеграцию в рамках Союзного государства, а также помешать дальнейшему развитию «братских отношений» двух государств.

«В этой ситуации мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность и технологический суверенитет России и Белоруссии. Прежде всего, считаем необходимым усилить интеграцию в Союзном государстве», — добавил Мишустин.

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Он также указал на то, что Москва дорожит союзническими и партнёрскими взаимоотношениями с Минском. Кроме того, Мишутин белорусских коллег за конструктивную оценку ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным путей преодоления западных санкций заявил, что у страны есть всё, «для того, чтобы нормально жить и работать». По его словам, «ситуация не та, чтобы париться и переживать за какие-то события».