Минск, , 11:12 — REGNUM Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко встретятся 14 марта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Михаил Мишустин и Роман Головченко

Отмечается, что встреча начнётся 15:00 (мск).

«Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.