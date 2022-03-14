Москва, 14 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Удар по Донецку тактической ракетой «Точка-У», снабженной кассетным боеприпасом, в результате чего погибли 20 мирных жителей и еще 28 были ранены, нанесли из контролируемого украинскими националистами района населённого пункта Красноармейск. Об этом 14 марта заявил на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Как указал официальный представитель Минобороны, удар был нанесен киевскими боевиками около 11.30 мск с подконтрольной Киеву территории по жилому кварталу Донецка.

«Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что то, что боевая часть тактической ракеты «Точка-У» была снабжена кассетным боеприпасом, свидетельствует о том, что украинские националисты этой своей атакой стремились убить максимально возможное число мирных жителей Донецка.