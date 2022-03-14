Москва, , 15:46 — REGNUM Мнение о том, что Запад не выживет без российских металлов и удобрений, не вполне верно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Отбор проб металла Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия заняла свои сегодняшние позиции на мировых рынках металлов и удобрений не потому, что больше эти товары нигде нельзя производить. Просто у нас сошлись такие факторы, как наличие сырья, дешевая электроэнергия и рабочая сила.

А также помогла ставка советских властей на опережающее развитие тяжелой промышленности, благодаря которым Россия может продавать этих товаров много и по не самой высокой цене.

К тому же заниженный курс рубля дополнительно повышает конкурентоспособность российских предприятий на внешних рынках.

Но, конечно, если противостояние затянется, и Россия сама откажется каким-то странам поставлять такие ресурсы, вложение в их производство в других странах станет более прибыльным.

И через какое-то, довольно длительное время, российские поставки можно будет заместить. Но цены все это время будут расти», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, и. о завкафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова считает, что Запад не выживет без российских металлов и удобрений.

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