Донецк, 14 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Украинские боевики, спешно покидая свои позиции около Коминтерново в Донецкой Народной Республике (ДНР), бросили на них прирученных ими домашних животных и вооружения. Об этом 14 марта сообщает телеканал RT.

Gov.ua ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

На заснятых кадрах видно большое количество брошенных украинскими силовиками голодных собак и кошек на оборудованных ими позициях.

«Много брошенных животных, укровермахт решил не забирать их, и… легендарный Javelin», — отметил стрингер (журналист-фрилансер) телеканала.

Также он уточнил, что указанный американский ракетный противотанковый комплекс был во взведенном, готовом ко стрельбе состоянии, однако киевские боевики то ли испугались и бросили его, убегая, то ли не смогли им воспользоваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доказательства того, что киевские боевики употребляют наркотические средства, были обнаружены на брошенных ими позициях.