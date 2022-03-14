Донецк, , 14:32 — REGNUM Доказательства того, что киевские боевики употребляют наркотические средства, обнаружены на брошенных ими позициях. Об этом 14 марта сообщает телеканал RT.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам одного из стрингеров (журналист-фрилансер) телеканала, съёмочная группа весь день исследует брошенные окопы ВСУ около Коминтерново в Донецкой Народной Республике (ДНР), и находит при этом места некоей «святости и идейности» украинских боевиков, а возле них — приспособления для потребления киевскими боевиками наркотиков.

«Люди употребляли, не отходя от огневых точек, — видимо, для храбрости», — отметил он, добавив что при этом также на позициях было найдено большое количество брошенных боеприпасов и вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 14 марта провёл телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.