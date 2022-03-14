Донецк, 14 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики располагают данными, которые позволяют установить причастных к гибели мирных жителей из-за ракетного удара «Точкой-У», виновные не уйдут от наказания. Об этом 14 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Мы располагаем информацией, позволяющей точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера данной «Точки-У». Виновные не уйдут от наказания», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что атака унесла жизни 17 человек, ещё 28 получили ранения.

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