Донецк, , 15:13 — REGNUM В Донецкой Народной Республики 15 марта объявляется днём траура, заявил глава республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Council.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он выступил с заявлением по итогам украинской атаки на Донецк с использованием ракеты «Точка-У», начинённой кассетным зарядом.

«Удар был нанесён в дневное время, когда на улице много людей, активно движется транспорт, работают банки, магазины. В результате варварского преступления украинской армии множество погибших и раненых мирных жителей», — заявил Пушилин.

Он уточнил информацию о погибших и раненных. По его словам, атака унесла жизни 17 человек, ещё 28 получили ранения.