Москва, 14 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Кремль не располагает данными о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посещал спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится… Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, где сейчас находится Рамзан Кадыров.

«Таких данных нет», — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос о том, находится ли глава Чечни в данный момент на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, а также ранее разрешившая призывы к насилию против российских военных, заигралась с правилами и манипулированием, и потому в будущем ее работа в России является мало возможной.