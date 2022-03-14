Москва, 14 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. России удастся снизить потери от объявленной Западом экономической войны. По крайне мере, такие предпосылки имеются. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Официальный представитель Кремля указал, что и правительством принимаются меры для минимизации последствий санкций.

«Целый набор мер был принят Центробанком, которые реализуются. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», — констатировал Песков, комментируя заявления президента США Джо Байдена о перспективах российской экономики в условиях вводимых ограничений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона понимала, что от Вашингтона нужно ждать подвоха и потому готовилась к санкциям, которые были бы введены и без военной спецоперации ВС России по защите Донбасса.

Добавим, что председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готов ввести новые санкции против России для продолжения давления. По его словам, они в запасе Евросоюза имеются.

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