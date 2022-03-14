Москва, 14 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Предполагаемый срок окончания специальной военной операции по защите Донбасса в Кремле не называют. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 14 марта журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он отметил, что спецоперация развивается по плану, Россия завершит её в срок и в полном объёме. У страны есть потенциал для проведения такой операции на Украине.

«Нет, не озвучивается», — ответил Песков на вопрос, озвучивает ли Кремль вероятный срок окончания спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России, по словам Пескова, не исключает взятие под контроль крупных городов Украины.

Читайте также: Песков допустил взятие Россией под контроль крупных городов Украины