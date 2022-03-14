Москва, , 14:45 — REGNUM Минобороны РФ не исключает возможности взятия под контроль крупных городов Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении», — сказал Песков.

По его словам, исключение составят зоны, используемые для гуманитарной эвакуации населения.