Иерусалим, 14 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Израиль не будет той страной, которая позволит обходить введённые против России санкции. Об этом израильский министр иностранных дел Яир Лапид заявил 14 марта.

Mfa.gov.il Яир Лапид

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Он отметил, что вопрос о санкциях его ведомство координирует с Центробанком Израиля, министерствами финансов, экономики, энергетики, а также с управлением аэропортов и другими структурами.

«Израиль не будет путем обхода санкций, введенных против России Соединенными Штатами и странами Запада», — написал Лапид в Twitter.

Он добавил, что Израиль сделает всё возможное, чтобы помочь прекращению огня и восстановлению мира на Украине. Для этого страна работает с США и европейскими партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр ИзраиляНафтали Беннет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить сопротивление и согласиться на условия России.

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