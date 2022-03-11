Иерусалим, , 20:32 — REGNUM Израильский премьер-министр Нафтали Беннет в ходе телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским посоветовал ему прекратить сопротивление и согласиться на условия России.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Как написал в соцсетях израильский журналист Барак Равид, Беннет в ходе переговоров 6 марта призвал Зеленского прекратить сопротивление, согласившись на требования президента России Владимира Путина.

Напомним, Россия призывает украинских военных прекратить сопротивление российским войскам, которые на Украине проводят спецоперацию. Это условие выдвигается каждый раз на российско-украинских переговорах.

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