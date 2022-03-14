Бишкек, 14 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Киргизские и казахские власти заключили договор о продолжении поставок воды из Киргизии в Казахстан. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании правительственного водного совета, передают киргизские СМИ.

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Также в ходе собрания стало известно о том, что представители двух стран договорились о товарообмене электроэнергией.

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Отметим, ранее киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на национальном энергетическом форуме, заявил о том, что Киргизии не хватает около 6 млрд киловатт-часов электроэнергии, из которых за счёт импорта покрывается только 3 млрд киловатт-часов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году Киргизия недополучила 35% урожая из-за острого дефицита воды, необходимой для полива полей с сельскохозяйственными культурами. Нехватка поливной воды возникла по причине продолжающегося уже несколько лет маловодного периода.

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