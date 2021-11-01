Бишкек, , 04:44 — REGNUM В нынешнем году аграрии в Киргизия вырастили урожай, который составил лишь 65% от запланированного. Об этом заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на брифинге 29 октября.

Засуха

По словам высокопоставленного чиновника, такая ситуация сложилась из-за острого дефицита воды для полива полей с сельхозкультурами, который возник по причине очередного маловодного периода.

«Этот год показал, что сложности с подачей воды могут возникнуть и в следующем году. Поэтому рекомендуем нашим фермерам провести осенние предпахотные поливы. В этом году планируем провести их на 85 тысячах гектаров земель, выделенных под озимые зерновые культуры», — сказал он.

Также Джаныбеков отметил, что ситуация с обеспечением кормами животных в стране тоже оставляет желать лучшего.

«Ежегодно заготавливается 3 млн 850 тысяч тонн кормов для домашнего скота. Но в этом году запас получился на 12% меньше обычного», — резюмировал глава сельскохозяйственного ведомства.