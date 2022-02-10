Бишкек, , 14:53 — REGNUM В начале 2022 года из бюджета Киргизии уже выделили 1,2 млрд сомов (1,06 млрд рублей) на импорт электроэнергии, дефицит которой в республике продолжает расти. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на национальном энергетическом форуме сегодня, 10 февраля.

Электричество

По словам высокопоставленного чиновника, в 2021 году на закупку электричества за рубежом госказна потратила свыше 3,4 млрд сомов (3 млрд рублей).

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Жапаров отметил, что в настоящее время Киргизии не хватает около 6 млрд киловатт-часов электроэнергии, из которых за счёт импорта покрывается 3 млрд киловатт-часов имеющегося дефицита.

«Еще 3 млрд киловатт-часов необходимо для начала работы новых промышленных предприятий», — резюмировал глава киргизского правительства.

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