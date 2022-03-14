Москва, 14 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») считает радикальным предложение ввести полный запрет на экспорт лома черных и цветных металлов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Неверов

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«Возможно, полный запрет экспорта — мера радикальная, и стоит, например, рассмотреть возможность квотирование на вывоз лома из России (например, так уже делает Казахстан) и полностью запретить экспорт в недружественные страны, дополнив недавнее постановление правительства №311 о запрете вывоза определенных товаров», — отметил Неверов в телеграм-канале.

К Неверову поступило обращение от Ассоциации переработчиков лома «Про Лом». Для стабилизации цен на лом черных металлов и как следствие на готовую металлургическую продукцию на фоне санкций ассоциация предлагает ввести полный запрет экспорта лома черных и цветных металлов.

Минпромторг также получил подобное обращение.

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