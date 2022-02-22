Москва, , 14:39 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, регулирующий оплату лома и отходов цветных металлов у физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Согласно поправкам, уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных металлов, в размере свыше 120 тыс. рублей, а в случае реализации физическим лицом лома и отходов черных металлов, в размере свыше 10 тыс. рублей, производится в безналичном порядке.

По статистике объем наличного оборота в этой области составляет 95%, отмечают в Госдуме.

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