Донецк, 14 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Украинские нацбатальоны совершили военное преступление, когда подожгли коксохимический комбинат в городе Авдеевке. Они не пускают туда даже спасателей, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 14 марта в эфире Первого канала.

(сс) MOs810 Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ)

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он подчеркнул, что называть произошедшее диверсией нельзя. Это именно преступление против мирных жителей, в нём участвуют боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

«Это реально военное преступление против гражданского населения. После поджога туда ни МЧС, ни какие-то специальные группы, которые могли бы потушить пожар, не допускают», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате диверсии, устроенной украинскими нацбатальонами 13 марта, на Авдеевском коксохиме начался пожар. С территории предприятия распространяется едкий токсичный дым, потушить пожар невозможно из-за боевых действий.

Читайте также: Пушилин: атака на Авдеевский коксохим может привести к катастрофе