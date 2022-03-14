Донецк, , 10:39 — REGNUM Атака украинских боевиков на Авдеевское коксохимическое предприятие может привести к катастрофическим последствиям, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается последствий (подрыва Авдеевского коксохима), то они могут быть действительно страшными, на уровне катастрофы. Имеется в виду — последствия могут быть крайне страшными, если вовремя не удастся блокировать преступные действия противника», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Тушение пожара невозможно в связи с блокированием подъездов к заводу экстренных служб боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 25-й воздушно-десантной бригадой ВСУ.