Сеул, 14 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 63 человека. Об этом 14 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 14 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 907 445 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил 91 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 434 348 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,6%.

«Бустерную» дозу получили 615 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 102 960 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 309 790 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 6 866 222.

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