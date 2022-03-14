Токио, 14 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Японский производитель шин Bridgestone намерен приостановить производство автомобильных шин в Ульяновске. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе концерна.

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В сообщении уточняется, что производство будет приостановлено с 18 марта 2022 года, а поставки в Россию и будущие инвестиции — до дальнейшего уведомления.

В компании пояснили, что такие меры приняты в связи с продолжающимся кризисом на Украине.

«Bridgestone тщательно анализирует его (кризиса — прим. ИА REGNUM) влияние на свою деятельность в этих сложных обстоятельствах. В настоящее время компания сталкивается с серьёзными проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, волатильностью национальной и иностранной валют, которые серьёзно сказываются на возможности обеспечить стабильное производство в России», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что компания направит через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев €2,5 млн помощи украинской стороне.

Что касается сотрудников концерна в России, которых насчитывается 1,1 тысячи, то Bridgestone продолжит оказывать поддержку своему персоналу во всех подразделениях и будет выплачивать заработную плату.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне проведения Россией военной специальной операции по защите Донбасса многие западные компании приняли решение приостановить свою деятельность на территории России. В частности, об уходе с российского рынка заявили японские бренды Japan Tobacco и Uniqlo, а также немецкий Commerzbank, ведущий мировой страховой брокер и риск-консультант Marsh & McLennan и многие другие.

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