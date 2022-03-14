Москва, 14 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Временный порядок утверждён для выплат по государственным долговым обязательствами в иностранной валюте, сообщает 14 марта пресс-служба Министерства финансов России.

Kremlin.ru Антон Силуанов

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В Минфине подчеркнули, что будут своевременно и в полном объёме исполнять обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг. Для исполнения обязательств по евробондам банки-агенты будут получать платёжные поручения. Валюта и сроки будут соответствовать предусмотренным документами при эмиссии.

«Фактическая возможность осуществления указанных выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и Банка России распоряжаться средствами на своих валютных счетах», — говорится в сообщении.

Так, отзыву подлежит платёжное поручение по еврооблигациям, которое не исполнит иностранный банк-корреспондент. Минфин в таком случае проведёт выплату в рублях по курсу ЦБ.

Министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводит пресс-служба, опроверг заявления о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу. Он подчеркнул, что есть необходимый объём средств. Некоторые страны хотят организовать в России искусственный дефолт — на это указывает заморозка валютных счетов российского правительства и Центробанка.

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