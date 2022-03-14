Донецк, 14 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 10:00 мск выпустили пять мин калибра 120 мм по населенному пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено пять мин калибра 120 миллиметров», — говорится в телеграм-канале СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Ясиноватая.

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