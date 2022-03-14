Донецк, , 10:52 — REGNUM Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Ясиноватая. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Миномет (сс) Vitaly V. Kuzmin

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Огонь был открыт в 10:30 со стороны населённого пункта Авдеевка. Всего выпущено 12 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска 14 марта обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка. Повреждено оборудование на одной из шахт.