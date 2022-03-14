Москва, 14 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. О подвиге старшины Сергея Ершова во время разведки в ходе специальной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины сообщили 14 марта в Минобороны России.

Старшина Сергей Ершов

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Отмечается, что группе, в составе который был Ершов, поставили задачу по разведке маршрута движения бригады, и в ходе этого разведчики в ночное время наткнулись на хорошо замаскированную и подготовленную засаду украинских националистов, приняв бой с превосходящими силами противника.

«Командир группы в ходе боестолкновения получил тяжелые ранения, после чего командование группы на себя взял Сергей Ершов. Оценив обстановку, учитывая многократно превосходящие силы противника, старшина отдал приказ на отход группы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что группа Ершова, находясь под обстрелом украинских нацистов из стрелкового оружия и гранатометов, успешно вела маневрирование и точным огнем уничтожала противника.

Кроме того, указывается, что при отходе группа наткнулась на блокпост украинских националистов, и получивший ранение Ершов огнем БМП уничтожил блокпост противника и при отводе группы огнем подствольного гранатомета уничтожил пять вражеских преследователей.

Затем старшина укрыл группу в лесополосе и организовал круговую оборону, а на следующие сутки, убедившись в отсутствии вражеских поисковых групп, вывел ее к основным подразделениям бригады.

«Благодаря личному мужеству и грамотным действиям старшины Ершова, личному составу группы с минимальными потерями удалось вернуться на территорию, подконтрольную ВС РФ, а добытые разведчиками сведения позволили сорвать готовящиеся провокации украинских националистов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что с первых дней проведения специальной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины зенитная ракетная бригада под командованием полковника Владимира Полякова успешно выполняет задачи по уничтожению летательных аппаратов противника.