Москва, , 09:40 — REGNUM С первых дней проведения специальной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины зенитная ракетная бригада под командованием полковника Владимира Полякова успешно выполняет задачи по уничтожению летательных аппаратов противника. Об этом 14 марта сообщили в Минобороны России.

Полковник ВладимираПоляков

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Отмечается, что благодаря высокой профессиональной подготовке и опыту командира зенитная ракетная бригада в первые дни спецоперации зенитная ракетная бригада, включая пять фронтовых бомбардировщиков ВСУ Су-24 и 25 беспилотников, включая 12 турецких «Байрактаров».

"В последующем, прикрывая соединения и воинские части первого эшелона, было уничтожено 14 воздушных целей, в том числе разведывательные и ударные цели, а также корректировщики огня», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что успешные действия указанной зенитной ракетной бригады обеспечили продвижение соединений и воинских частей армии РФ к новому рубежу наступления и позволили свести к минимуму потери российских войск, как от средств воздушного нападения, так и от ударов артиллерии противника

«Полковник Владимир Поляков неоднократно руководил отражением нападения диверсионно-разведывательных групп националистов на дивизионы бригады, своевременно ставил задачи командирам подразделений по выводу техники из-под ударов и нанесению максимального огневого поражения противнику, одновременно принимая решение на отражение ударов воздушного противника, в результате чего дивизионы выходили из боя в полном составе», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» в составе младших сержантов Сергея Марусова и Александра Кузьмина провел удачную скрытную разведку, в результате чего было уничтожено большое число живой силы и военной техники украинских националистов в ходе специальной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.