Донецк, 14 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили шесть мин калибра 120 мм по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 09:10 мск и производился со стороны населенного пункта Марьинка.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки вооружённые силы Украины 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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