Донецк, , 09:37 — REGNUM За прошедшие сутки вооружённые силы Украины 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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Так, на Горловском направлении, в частности, было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм, а также 26 мин калибра 120 мм.

«Донецкое направление: артиллерия калибра 122 мм — 41 снаряд, миномёт калибра 120 мм — 58 мин, миномёт калибра 82 мм — семь мин, РПГ/ СПГ — две гранаты, АГС — 29, стрелковое оружие — один раз», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Всего ВФУ применили 177 единиц боеприпасов.

Также сообщается, что за прошедшие сутки было ранено четверо мирных жителей, из них трое с ранее освобождённых ВС ДНР территорий. В результате обстрелов украинских боевиков в Донецке, Еленовке и Александровке подтверждены 22 дома, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

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Как сообщало иаИА REGNUM, 14 марта в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в настоящее время киевские боевики ведут обстрел междугородкой трассы из Горловки в Ясиноватую. Жителям республики рекомендовали ввиду этого корректировать маршрут своих передвижений.

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