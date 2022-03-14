В ВС Южной Кореи выявили свыше 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сеул, 14 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 1680 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 38 366.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 309 790 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 6 866 222.
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